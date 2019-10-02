СТЕЛЛАЖИ ВОРОНЕЖ

Купить металлические стеллажи в Воронеже

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1. Преимущества металлических стеллажей

Среди стеллажных систем для хранения наиболее прочными являются металлические стеллажи. Они отличаются повышенной износостойкостью и долговечностью. Когда деревянные стеллажи уже сгниют и потрескаются а пластиковые сломаются, стеллажи из металла еще долго будут исполнять свое предназначение.

Способность удержать большой вес, является одним из достоинств металлических стеллажей.

Их легко разобрать и собрать снова, произведя их реконструкцию под размеры помещения или груза.

Металлические стеллажи легко ремонтируются, при этом не теряя после ремонта своих характеристик.

Основные достоинства

Не сложная установка, демонтаж и ремонт. Собрать можно просто следуя Инструкции по сборке.

Устойчивость. Сложнее сломать или деформировать, в отличии от стеллажей, выполненных из других материалов.

Выгодное соотношение цены и качества.

Долгая эксплуатация. Оцинкованные и полимерные покрытия не допускают коррозию.

Эстетичный внешний вид, можно использовать как мебель.



Эксплуатировать металлические стеллажи выгодно! Стеллажные конструкции выдержат заявленные нагрузки, и не смотря на многократные установки и демонтажи, они долго прослужат.

2. Металлические стеллажи — Универсальное средство для хранения

Стеллажи из металла отличный вариант оптимизации складского пространства. Они обладают следующими отличительными свойствами:

Прочность — Расстановка грузов разного веса и габаритов.

Гигиеничность — Подходит для продуктов питания и стерильной продукции.

Термостойкость — Эксплуатация при повышенных и пониженных температурах.

Антикоррозийные полимерные и оцинкованные покрытия — Использование в среде с повышенной влажностью и химическими воздействиями.

3. Когда не обойтись без металлических стеллажей

Металлические стеллажи для склада не заменимы! Для эффективного использования площадей склада и организации рабочих процессов они просто необходимы. Они нужны в офис, как мебель для хранения архивов и различной документации. Торговые стеллажи, могут устанавливаться прям в торговом зале, обеспечивая одновременно и складирование товаров на верхних ярусах, и выкладку товаров на нижних ярусах для покупателей.

Безопасность труда

Оптимизация трудовых затрат

Сбережение продукции в правильном хранении

Использование не только площади склада а всего объема помещения

Без использования стеллажей из металла, всего этого добиться гораздо сложнее!

Без стеллажной системы для хранения, не обойтись при организации:

Офисов, архивов.

Магазинов, супермаркетов, торговых павильонов.

Складов, хранилищ.

Подсобных комнат.

Медицинских учреждений и аптек.

Предприятий, производств.

Гаражей и автосервисов.

Устройств домашнего быта.

Образовательных учреждений, библиотек.

и т.д.

5. Купить стеллаж в компании Стеллажи Воронеж

Перед покупкой стеллажей для склада, необходимо определиться с их характеристиками: Высота и глубина стеллажа, ширина секции и общая длинна ряда, грузоподъемность каждой полки по отдельности и секции в целом, а так же выбрать материал выполнения настила.

Оптимальная расстановка товара в торговом зале или на складе – залог успеха!

Так же, необходимо внимательно выбрать производителя. В погоне за ценами, изготовители, удешевляют стоимость своей продукции недопустимыми методами. Экономия на толщине металла, качестве лакокрасочного покрытия, завышения указанной грузоподъемности стеллажа. Если такой стеллаж купить, его использование может обернуться порчей имущества, но еще важнее, есть опасность здоровью и жизни человека.

Компания — Стеллажи Воронеж на рынке складской продукции с 2004 года. За долгие годы работы с производителями стеллажей, мы накопили знания о стеллажной продукции и выпускающих ее заводах. Обращайтесь к нам, мы поделимся этими знаниями, и Вы сможете купить тот самый, безопасный, качественно сделанный, тот который необходим именно Вам — Металлический стеллаж.